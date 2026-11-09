Suma educación a distancia casi 500 egresados

“Con 477 egresados y 306 titulados, la modalidad de educación a distancia del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG), fortalece los vínculos con su comunidad y reconoce el impacto de la educación flexible en el desarrollo profesional”, manifestó la directora de este institución, Marisa Guadalupe Flores Aguilar.

Comentó que en el marco del 54 aniversario de la universidad, se llevó a cabo el “Primer Encuentro de Egresados de Educación a Distancia”, como un espacio de reencuentro, intercambio de experiencias y reconocimiento a las trayectorias profesionales de quienes han formado parte de estas carreras en linea, la cual cuenta con 20 años de historia.

El encuentro contó con la participación de siete egresadas y egresados que compartieron sus experiencias de manera presencial y virtual: Fernando Méndez Aguilar y Cecilia Girón Vázquez, de Ingeniería en Gestión Empresarial; Cristina Gómez Díaz, Luis Alberto Ruiz Gómez y Christopher Víctor Cantoral Mendoza, de Ingeniería Industrial; Amayrani Castro Montoya y Daniel Eduardo Pérez Ramírez, de Ingeniería en Sistemas Computacionales.

A través del conversatorio “Experiencias que inspiran”, las y los participantes compartieron los retos que enfrentaron durante su formación, las motivaciones que los llevaron a estudiar en esta modalidad y la manera en que los conocimientos adquiridos han contribuido a su desarrollo laboral y personal.

Charla

Como parte del programa, Jorge Alberto Álvarez Flores, invitado especial y egresado de Ingeniería Electrónica del ITTG, impartió la charla “El perfil 360°: Construyendo tu futuro profesional con Inteligencia Artificial y visión multidisciplinaria”, en la que abordó la importancia del aprendizaje continuo y el desarrollo de competencias.