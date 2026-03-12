Suma esfuerzos para fortalecer la educación

En San Cristóbal de Las Casas, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar asistió a la inauguración de aulas de medios, sistemas de captación de agua de lluvia y talleres ambientales en la Escuela Primaria 31 de Marzo, como parte del Programa Integral de Educación y Sostenibilidad Escolar. Esta iniciativa fortalece a las comunidades escolares de Chiapas mediante la cooperación entre Coca-Cola Femsa, organizaciones de la sociedad civil y el gobierno estatal. En este contexto, el mandatario agradeció el respaldo que se brinda a Chiapas a través de estas estrategias, al considerar que contribuyen al bienestar y al desarrollo integral de la niñez, la juventud y las comunidades. Destacó que su administración mantiene una coordinación permanente con los sectores públicos y con organizaciones de la iniciativa privada, con el propósito de fortalecer acciones en materia de educación, medio ambiente y acceso al agua potable.

Mensaje

“Quiero que en Chiapas prevalezcan la armonía, el desarrollo y la prosperidad que el pueblo siempre ha demandado. Estoy convencido de que lo estamos construyendo de la mano de todas y todos, porque se gobierna con la gente y para la gente. En Chiapas estamos unidos pueblo, iniciativa privada y sector público. Con esa unidad lograremos que nuestro estado alcance el lugar que merece en el despertar que hoy vive el sur de México”, expresó.

El secretario de Economía y del Trabajo, Luis Pedrero González, sostuvo que estos proyectos demuestran que cuando la iniciativa privada, el gobierno y la sociedad trabajan con un mismo objetivo se generan resultados positivos. Destacó que estas acciones permiten que niñas y niños desarrollen habilidades que fomentan la conciencia sobre el cuidado del medio ambiente desde sus espacios escolares. Además, convocó a las empresas privadas a ampliar este proyecto a los 12 municipios con mayores necesidades.

Proyecto

El presidente de Fundación Coca Cola México, Rodrigo Feria, explicó que este programa, alineado al Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), beneficia a 900 escuelas en el país, de las cuales 37 se encuentran en Chiapas. Señaló que el proyecto incorpora un sistema de captación único a nivel nacional que no solo contempla infraestructura, sino también tecnología de vanguardia para aprovechar el agua de lluvia y garantizar el acceso a este recurso en escuelas públicas.

Por su parte, el director de Asuntos Corporativos de Coca-Cola Femsa México, Aldo Castrejón Gamiño, resaltó que el clima de gobernabilidad que se vive en Chiapas genera condiciones favorables para el empleo y el desarrollo social. También destacó el proyecto de rescate y saneamiento de microcuencas, además de la colaboración con la Junta Intermunicipal del Cañón del Sumidero para fortalecer brigadas voluntarias dedicadas a la prevención y combate de incendios.

Ejes principales

Detalló que esta estrategia integral, en la que se han invertido más de 13.5 millones de pesos para fortalecer el tejido social en la entidad, se sustenta en cuatro ejes principales: acceso al agua, dignificación de la infraestructura educativa, educación ambiental e inclusión digital, lo que representa una semilla de desarrollo para miles de familias chiapanecas.

El presidente de la Fundación Toledo A.C., Gerardo Toledo Coutiño, señaló que la Primaria 31 de Marzo se ha convertido en un referente al integrar proyectos impulsados por organizaciones civiles y empresas. Indicó que esta colaboración ha permitido mejorar la infraestructura educativa y fortalecer el desarrollo de habilidades tecnológicas en estudiantes y docentes. “Este solo es el inicio de una gran sinergia entre el sector público, privado y la sociedad civil para transformar la educación y el medio ambiente en Chiapas”, afirmó.

Fabiola Ricci reconoce el trabajo de ERA

La presidenta municipal de San Cristóbal de Las Casas, Fabiola Ricci Diestel, reconoció el compromiso del gobernador Eduardo Ramírez con la protección del medio ambiente y con el bienestar de la población. Destacó que esta suma de esfuerzos representa un parteaguas al trabajar de manera conjunta con la ciudadanía y con fundaciones que fortalecen las políticas públicas en este ámbito.

En representación de las escuelas beneficiadas del Programa Integral de Educación y Sostenibilidad Escolar, el director de la Escuela Primaria 31 de Marzo, Jorge Ballinas, agradeció al gobernador Eduardo Ramírez, así como a las autoridades y organizaciones participantes por los apoyos brindados. Señaló que esta colaboración ha permitido impulsar proyectos educativos que fortalecen el aprendizaje y contribuyen a la formación integral de niñas y niños.

Colaboradores

Los proyectos inaugurados se realizaron con la colaboración de las organizaciones Fundación Toledo A.C., Isla Urbana A.C., Un Hogar para Chiapas A.C., y Academia Mexxiarts A.C.

Más tarde, el gobernador Eduardo Ramírez visitó la Escuela Primaria Escudo Nacional, donde entregó nuevos espacios educativos con una inversión de 1.5 millones de pesos, en beneficio de 135 alumnas y alumnos. Durante el acto, reiteró que su gobierno continuará invirtiendo en obras que fortalezcan el sector educativo y respalden a las comunidades escolares.

Infraestructura educativa

El director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa (Inifech), Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, informó que en este plantel se realizó la construcción de un aula didáctica equipada, además de andadores e instalaciones eléctricas, con el objetivo de ofrecer espacios más dignos para las y los estudiantes. Añadió que este año se contemplan 19 acciones adicionales de infraestructura educativa en San Cristóbal de Las Casas.