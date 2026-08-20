Suma PJE esfuerzos por la protección de NNA

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, asistió a la inauguración de la Jornada Nacional de Capacitación de Procuradurías Municipales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA), que se desarrolla los días 19 y 20 de agosto en Tuxtla Gutiérrez, y que reunirá a autoridades, especialistas y personas servidoras públicas de distintas regiones del país para fortalecer las capacidades institucionales en la protección integral de las infancias y adolescencias.

Durante el encuentro, encabezado por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar junto a su esposa, Sofía Espinoza Abarca, así como la titular del Sistema Nacional DIF, María del Rocío García Pérez, destacaron la relevancia de que las autoridades municipales, como primer contacto ante diversas situaciones de vulneración de derechos y violencia, cuenten con herramientas y criterios homologados que permitan brindar una atención oportuna y adecuada.

Asimismo, en su mensaje de bienvenida, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar reconoció la participación del Poder Judicial del Estado, de su titular y de las personas juzgadoras, en la consolidación de una justicia con perspectiva de infancia y adolescencia, así como la importancia de sumar capacidades entre las instituciones para colocar los derechos fundamentales en el centro de las decisiones.

Tras este importante evento, el magistrado presidente destacó la importancia de que el Poder Judicial del Estado se suma al llamado con una actuación institucional con perspectiva de infancia y adolescencia, así también como con la reciente reforma en materia de pensiones alimentarias que impulsó ante el Congreso del Estado, favoreciendo la protección efectiva de niñas, niños y adolescentes.

Como parte de la agenda de esta jornada nacional, en que participan titulares de los Sistemas Estatales DIF, autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como juzgadoras y juzgadores del Poder Judicial del Estado, se abordarán diferentes rubros, mecanismos, protocolos e intercambio de experiencias para construir respuestas comunes frente a los retos que enfrenta la niñez en todo el país.