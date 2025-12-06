Suma Tecnológico de Tuxtla más docentes al SNII

Cada año, el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) realiza un riguroso proceso de evaluación a especialistas de las distintas disciplinas de la ciencia, con el objeto de promover y fortalecer la calidad de la investigación científica y tecnológica, y la innovación que se produce en nuestro país.

El director del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, José Manuel Rosado Pérez, indicó que recientemente el docente investigador, Germán Ríos Toledo, fue avalado como investigador nacional Nivel I en el SNII. Esta distinción representa un reconocimiento al esfuerzo, disciplina y capacidad de generar investigación.

En la evaluación del SNII, el investigador debe demostrar capacidad para realizar de manera sostenida investigación en ciencia básica y de frontera. Debe presentar evidencias como la publicación de artículos científicos en revistas indexadas como autor principal o corresponsable, proyectos de investigación financiados (Conahcyt, sector público, privado o institucional), como responsable técnico o participante relevante.

Tesis dirigidas o codirigidas (licenciatura, maestría, doctorado) vinculadas a líneas de investigación, ponencias en congresos nacionales o internacionales, productos tecnológicos o de innovación, si aplica (patentes, prototipos, software, modelos de utilidad). Algunas de las evidencias que presentó se encuentran disponibles en un sitio web.

El investigador obtuvo el título de Ingeniero en Sistemas Computacionales por el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez en 1996, el grado de maestro en ciencias de la computación en 2008 por la Universidad Pablo Guardado Chávez en colaboración con el Cenidet y el grado de Doctor en Ciencias de la Computación por el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (Cenidet) en 2019.