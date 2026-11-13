Sumamos para prevenir adicciones: Jorge Llaven

Durante la capacitación en torno al programa Escuelas de Paz, junto a la directora general del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana, Yolanda Alfaro Pérez, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, enfatizó que es primordial orientar a las juventudes a decir “no a las adicciones”, ya que el consumo de alcohol y drogas es un factor de riesgo que, de no atenderse a tiempo, puede derivar en conflictos con la ley.

“La tarea que realizan en territorio es muy importante porque están contribuyendo a alejar a niñas, niños y jóvenes de adicciones y conductas violentas. Les pido que sigamos sumando esfuerzos en esta labor, porque en el gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar la prevención es la política pública más importante para evitar que se cometan delitos y erradicar la violencia”, dijo, ante las y los procuradores y coordinadores de 27 municipios prioritarios.

Llevarán las acciones a otros lugares

A su vez, Yolanda Alfaro destacó que estas jornadas de formación se replicarán en todos los municipios con el objetivo de que Escuelas de Paz llegue a todos los centros escolares para seguridad de las infancias y juventudes. Resaltó que se fomentará el uso de un QR, a través del cual podrán presentar una denuncia en caso de que sean víctimas de un hecho delictuoso.

En representación del personal capacitado, la Coordinadora de Prevención del Delito del municipio de Chamula, Arely Gómez Sántiz, manifestó que la prevención comienza desde los hogares, por lo que subrayó la importancia de contar con la participación de las madres y padres de familia, al tiempo de resaltar el trabajo conjunto que se ha realizado a través de pláticas y talleres en escuelas primarias, secundarias y bachilleratos.

Fortalecen valores

Finalmente, la directora del Instituto Registral, Adriana Ramos Díaz, apuntó que hablar de prevención es hablar del futuro, especialmente en el ámbito educativo, ya que una sociedad que apuesta por la educación fortalece los valores, la formación académica y el desarrollo de las niñas, niños y jóvenes; agregó, que este programa es una oportunidad para fomentar una cultura de respeto, empatía, solidaridad y resolución pacífica de conflictos.