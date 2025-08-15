Suman 2000 estudiantes beneficiados con Tux-Útiles

Al destacar que estudiantes de 5º y 6º semestre de todas las escuelas preparatorias públicas serán beneficiados, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres, informó que suman dos mil alumnas y alumnos beneficiados con paquetes de útiles escolares.

Este jueves, el Gobierno de Tuxtla, a través de la Dirección General del DIF Municipal, a cargo de Estephanie Frías, benefició con útiles escolares a estudiantes de quinto semestre del Telebachillerato 73 “Agustín Melgar” en el ejido Emiliano Zapata, así como a los del Conalep 312, en la colonia El Arenal, en la zona sur poniente de la capital

A tres días de haber iniciado el programa, se ha beneficiado al Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) Plantel 1, Escuela Preparatoria Número 7, Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios (Cbtis) Núm. 233 y Cobach 234, cuyo objetivo fundamental es que las juventudes continúen y concluyan su educación media superior

En el evento estuvieron presentes la regidora Fredegunda Alegría; el Coordinador General de Agencias y Subagencias Municipales, José Luis Rodríguez, así como autoridades educativas.