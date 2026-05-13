Suman 3 millones de actas digitalizadas en el estado

En el marco de la segunda etapa de digitalización de los archivos del Registro Civil del Estado de Chiapas, su directora María Dolores Estrada Gordillo informó que hasta el momento se han digitalizado tres millones de actas sueltas, correspondientes en su mayoría a la primera fase del proyecto.

Ahora, los trabajos se enfocan en el periodo que abarca de 1960 a 2025, con especial atención en la calidad de los procesos digitales y la restauración de los libros originales.

En entrevista, la funcionaria explicó que esta nueva etapa representa un avance significativo, pues no solo se busca preservar los documentos mediante su digitalización, sino también rescatar de manera física los volúmenes más dañados.

“Estamos en la segunda etapa de la digitalización de los libros. Se está cubriendo de 1960 a 2025, y es muy interesante porque se está tomando en cuenta la calidad de la digitalización”, destacó.

Como parte de las acciones, este martes el Archivo General del Estado realizó una visita al Registro Civil para compartir su experiencia y asesorar en la reactivación del área de encuadernación y digitalización que actualmente se encuentra sin operación. “Estamos en la idea de impulsar que la restauración del libro se haga aquí en el Registro Civil. Reactivar esa área que está paralizada”, agregó Estrada Gordillo.

Además, la directora anunció una reunión con la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) para firmar un convenio de colaboración. El acuerdo permitirá contar con el apoyo de jóvenes especialistas en historia, quienes contribuirán en las tareas de restauración e investigación documental.

En cuanto al volumen de material por intervenir, Estrada Gordillo señaló que una empresa tiene contabilizados 30 mil libros para digitalizar, aunque advirtió que la cifra real podría ser mayor. “Ahorita ya van como el 15 % de los 30 mil libros, pero yo creo que el volumen es mucho mayor”, precisó.