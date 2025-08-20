Suman 36 casos de miasis por gusano barrenador

Suman 36 casos confirmados de miasis por el gusano barrenador del ganado (GBG) en humanos en Chiapas, de los cuales dos personas permanecen hospitalizadas y una más fue dada de alta por mejoría o con tratamiento ambulatorio.

En Campeche, de tres afectados por esa enfermedad uno ya falleció y dos permanecen en tratamiento.

La dirección general de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal, precisó que es Tapachula el municipio en donde se presenta el mayor número de casos, con un total de siete, mientras que en Motozintla, Ocosingo y Chilón, se contabilizan tres en cada uno.

Asimismo, Escuintla, Villa Comaltitlán, Tuzantán, Mazatán y Tonalá tienen dos por municipio y uno respectivamente en Huixtla, Acacoyagua, Mapastepec, Pichucalco, Yajalón, Huehuetán, Suchiate, San Juan Chamula, Sitalá y Las Rosas.

En relación al estado de Campeche, la dependencia precisa que una persona afectada en el municipio de Candelaria falleció y dos permanecen bajo atención ambulatoria en El Carmen.

Las autoridades indicaron que se mantienen operativos de búsqueda intencionada de casos en la región de la Costa y Soconusco.