Suman 4 días incomunicados habitantes de Bella Vista

Habitantes del municipio de Bella Vista, en la zona sierra de Chiapas, hacen un llamado a las autoridades estatales para que restablezcan el servicio de electricidad tras permanecer cuatro días sin energía eléctrica, cuyo suministro fue cortado por hombres armados.

De acuerdo con los pobladores de este lugar, quienes piden mantener el anonimato por su integridad, no hay servicio en toda la región, ya que desde el municipio de La Grandeza el servido de electricidad fue cortado por grupos del crimen organizado.

En la denuncia dan a conocer que el municipio está padeciendo una situación muy grave, ya que “es algo que nunca había pasado, nos quitaron la luz desde el municipio de La Grandeza, donde no hay presencia de la policía ni del ejército, que desde hace cuatro días también se retiró de Bella Vista, y en este tiempo se ha vivido un terror horrible”.

Exigen seguridad

Señalan que hay ejidos completos que se han quedado sin pobladores, han escapado, están huyendo, “las autoridades tratan de hacer su trabajo, pero no se dan abasto. Es por ello que hacemos un llamado para que el Ejército [Mexicano] esté de manera permanente, que prevalezca la seguridad”.

Los denunciantes dan a conocer que la población que vive fuera del municipio desea saber de sus familiares, saber si están bien, pero no pueden, pues no hay comunicación. En la cabecera municipal se vive una situación compleja, y lamentablemente existen medios de comunicación que no dan a conocer este panorama.

“Los grupos armados tienen presencia en este municipio desde hace varios meses. Queremos que regrese la paz, que las familias regresen a sus casas, tenemos miedo, no podemos sacar a nuestras familias”, argumentan.

Actualmente, los municipios más inseguros de esa región son: Chicomuselo, Comalapa, Bella Vista, La Grandeza, Siltepec, Motozintla; “estamos en esa zona, no sabemos si vamos a perder la vida en cualquier momento”.

El llamado a las autoridades es para que retornen las Fuerzas Armadas y se restablezcan los servicios en este municipio lo antes posible.