Suman 4 muertes por dengue y más de 700 casos

Las cifras más actualizadas y publicadas en la Dirección General de Epidemiología (DGE), revelaron que el estado de Chiapas suma 4 defunciones por dengue y 725 casos confirmados en lo que va de este 2025.

En el documento “Panorama Epidemiológico de Dengue”, contemplado hasta la semana 46 de este año, se informó que las defunciones que se han contabilizado son menores a las ocho que habían en las mismas fechas del 2024.

A nivel nacional

Las estadísticas nacionales revelaron que en todo el país el número de contagiados se ha extendido a 18 mil 48 personas, además de 82 personas que perdieron la vida a consecuencia de este virus.

Por ahora Chiapas está fuera de lista de entidades con más contagiados, sin embargo, “el 57 % de casos confirmados corresponden a Sonora, Veracruz, Jalisco, Sinaloa y Guanajuato”.

El dengue enferma a la población después de la picadura de un mosco transmisor y provoca enfermedades como fiebre y dolores detrás de los ojos, musculares, de cabeza o abdominal. No obstante, en casos más graves también pueden aparecer otros síntomas como debilidad general o hemorragia.