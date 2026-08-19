Suman 587 casos de miasis en humanos

Tras registrarse 30 nuevos casos de miasis en humanos transmitida por la mosca Cochliomyia hominivorax, que provoca el gusano barrenador, suman 587 las personas que se han enfermado y tres han fallecido.

Los casos se han presentado en 22 entidades del país, siendo Chiapas el que ocupa el primer lugar con 156, según precisó el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud.

Incidencia

Los casos de la última semana se registran ocho en Puebla, seis en Veracruz, cuatro en Oaxaca, tres en Yucatán, dos en San Luis Potosí y el resto en Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.

En cuanto a los acumulados, Chiapas con 156 es seguido por Veracruz con 106, Puebla 54, Oaxaca 53, Yucatán 41, Guerrero 33, San Luis Potosí 16, Quintana Roo 23, Hidalgo 19, Campeche 13 y Tabasco 13.

El resto de los casos se ubican en Ciudad de México, Coahuila, Colima, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.