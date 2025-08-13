Suman caninos a búsqueda de persona desparecida

A una semana de desaparecido Jorge Riley Corzo, una persona de 88 años de edad, que salió de la colonia Libertad Melchor Ocampo, municipio de Villaflores, sigue sin aparecer, por lo que se sumó a la búsqueda la Unidad Canina de Búsqueda y Rescate de Protección Civil (PC).

El extraviado es un sujeto mayor, de piel blanca, delgado, de un metro con 60 centímetros de estatura, vestía al momento de su desaparición con pantalón azul y playera blanca y fue visto por última vez el 5 de agosto por la mañana.

Seguimiento

Según el nieto del desaparecido Miguel Ángel Riley, el adulto mayor no tenía problemas con nadie y tampoco podrían presumirse algún nexo peligroso, por lo que no comprenden la desaparición.

Explicó que a la búsqueda se ha sumado la Unidad Canina de Búsqueda y Rescate de Protección Civil (PC), quien lo rastrea por diversos praderas, campos y rancherías.

Agregó que tras la denuncia ante la Fiscalía, diversas autoridades están apoyando en la búsqueda, incluida la Guardia Nacional (GN), por lo que esperan que pronto pueda aparecer, y pidió finalmente a la ciudadanía que en caso de ubicarlo puedan dar parte a las autoridades.