Suman esfuerzos con instituciones bancarias

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó una reunión de trabajo con directivos de distintas instituciones bancarias de Chiapas, donde afirmó que su administración trabaja para consolidar al estado como una entidad en la que la ciudadanía pueda caminar, transitar y retirar dinero con seguridad.

En este marco, el mandatario reiteró que se ha fortalecido la seguridad en Chiapas y subrayó que la coordinación con el sector bancario es clave para mejorar la percepción ciudadana y reforzar la presencia policial en cajeros automáticos y sucursales, además de avanzar en las investigaciones de ilícitos.

El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, resaltó los esfuerzos para reducir la incidencia delictiva y garantizar que ningún delito quede impune, con el objetivo de mejorar la percepción de seguridad. Enfatizó la relevancia de estrechar la colaboración e intercambio de información para reforzar la seguridad y brindar mayor tranquilidad a quienes acuden a los centros bancarios.

El secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, destacó que esta reunión representa un avance en las acciones para proteger a los clientes y fortalecer su confianza. Presentó además los servicios de la Guardia Estatal Complementaria, que ofrece seguridad intramuros, extramuros y escoltas, con respuesta inmediata ante emergencias.

Por su parte, las y los representantes de las instituciones bancarias señalaron que han implementado medidas para salvaguardar a sus clientes en Chiapas, logrando que los incidentes de robos y asaltos sean mínimos o inexistentes en sus sucursales. Asimismo, refrendaron su compromiso de trabajar junto a las autoridades estatales para mitigar riesgos, garantizar una respuesta rápida ante cualquier eventualidad y fortalecer la protección de la ciudadanía.

Estuvieron presentes por parte de BBVA, el director de División Sureste Banca de Empresas e Instituciones, Luis Daniel Cano Cárdenas, y la directora de Banca de Gobierno en Chiapas, Isabel Sayeg Molina; de HSBC, la directora divisional de Nómina, Mónica Pascual, y el director divisional Banca de Gobierno, Víctor Manuel Carvajal Hernández; de Banco Azteca, el director Territorial, Juan José López Santibañez, y el gerente regional de Banca de Gobierno en Chiapas, Pablo Francisco González Clemente; de Banco Santander, la directora regional de Banca de Empresas e Instituciones, Verónica Castellanos García, y el ejecutivo comercial de Banca de Instituciones, Jesús Guillén Ramírez; entre otros.