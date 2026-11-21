¡En Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó, junto al titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Pedro Álvarez Icaza Longoria, una reunión de trabajo sobre la Reserva de la Biósfera La Encrucijada.

Conservación

Durante el encuentro, el mandatario destacó la importancia de conservar los recursos naturales y trabajar de manera coordinada con las comunidades que habitan y contribuyen al cuidado de este importante espacio.

Ramírez Aguilar señaló que el gobierno de la “Nueva ERA” impulsará un foro para establecer una ruta de trabajo conjunta que permita fortalecer las acciones de protección ambiental. Asimismo, reiteró que, de la mano de los pueblos continuará la restauración y protección de las microcuencas del estado.

Por su parte, Pedro Álvarez Icaza Longoria resaltó los avances en los acuerdos para la Reserva de la Biósfera La Encrucijada, alcanzados en coordinación con autoridades ambientales de los ámbitos federal y estatal, así como con el Movimiento Social por la Tierra.

Compromisos

También enfatizó la importancia del manejo de microcuencas y refrendó el compromiso de fortalecer la conservación y restauración ambiental mediante la ampliación del programa Sembrando Vida, el impulso al turismo comunitario y la capacitación de personas trabajadoras en la región Soconusco.

Estuvieron presentes el secretario general de Gobierno y Mediación, Jorge Enrrique Hernández Bielma; la secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural, Magdalena Torres Abarca; el subsecretario de Medio Ambiente, Cambio Climático y Microcuencas, Jorge Constantino Kanter; la representante de la Secretaría de Gobernación del Gobierno de México en Chiapas, Amaranta Miranda Bellato; el titular de la Representación de la Oficina de la Conafor en Chiapas, Sergio Naraín Zebadúa Alva.

Asimismo, el director Regional Frontera Sur, Istmo y Pacífico Sur de la Conanp, Pável Palacios Chávez; el director de la Reserva de la Biosfera La Encrucijada, Juan Carlos Castro Hernández; por parte del Consejo Comunitario Afroman, Marvin Tercero Ordóñez y José Cruz Márquez Peña; del Movimiento Social por la Tierra, Noé López Mandujano, Lucia Rebeca Rangel Gallegos y Hernán López López, entre otras personas asistentes.