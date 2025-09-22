Suman esfuerzos para el uso de la tecnología dron

El rector Oswaldo Chacón Rojas y el representante de la empresa Heliboss, S.A. de C.V., Mario Aurelio González Olalde, firmaron un convenio general de colaboración, en las instalaciones de la Facultad de Negocios, con sede en el Campus IV Tapachula.

Este acuerdo permitirá a la universidad impulsar el uso y dominio de la tecnología dron como una palanca estratégica para contribuir activamente al desarrollo regional, así como cumplir con sus objetivos institucionales y ofrecer soluciones reales a los retos del siglo XXI.

Al dirigirse a los presentes, el rector Oswaldo Chacón Rojas señaló que este acuerdo ayudará a continuar trabajando en el ámbito de la tecnología, buscando generar avances en la materia “la universidad cuenta con la principal materia prima necesaria, que es el talento de toda su comunidad”.

Aseguró que el planeta se encuentra en un momento de la historia en la que las tecnologías emergentes, la Inteligencia Artificial (IA), la biotecnología, la computación cuántica y el aprendizaje automático están redefiniendo las industrias, transformando la sociedad, la cultura y nuestras vidas.

Conferencia

En este marco, González Olalde dictó la Conferencia Magistral “Abrir un camino para la nueva tecnología en México: una historia de vida”, donde dio testimonio de cómo una idea y el esfuerzo por hacer de la misma un negocio, puede convertirse en la mejor decisión.

Comentó que para la empresa que representa, es una gran experiencia poder colaborar con la universidad y contribuir a mejorar la formación de las juventudes que estudian en la Benemérita institución.

En este mismo evento, el presidente del Consejo Directivo de la Fundación Unach, Pedro René Bodegas Valera, firmó los documentos de recepción de los equipos donados por esta empresa a nuestra universidad, que fueron entregados en días pasados a la institución.

A través de este convenio. los estudiantes tendrán acceso a capacitación y herramientas para conocer y proteger sus ideas, marcas y proyectos innovadores, mientras los investigadores y académicos podrán fortalecer el resguardo de sus desarrollos científicos y tecnológicos, facilitando la transferencia de conocimiento a la sociedad y la industria.

Además, los emprendedores y empresas emergentes obtendrán asesoría sobre propiedad industrial, lo que les permitirá proteger sus invenciones y hacerlas más competitivas en el mercado.