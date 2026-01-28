Suman esfuerzos para la prevención del delito

La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, continúa realizando acciones de proximidad social, y en esta ocasión su titular, Juan Daniel Cerrillo Huerta, sostuvo una reunión de trabajo con integrantes de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de la Frontera Sur, con sede en Tapachula.

Cerrillo Huerta, acompañado de la presidenta de dicha asociación, Isabel Villers Aispuro, así como del secretario de Economía y Turismo en Tapachula, Jorge Vega Pérez, dieron a conocer la importancia de prevenir e identificar los delitos de extorsión telefónica y secuestro virtual, así como las medidas a implementarse al interior de los establecimientos que ofrecen servicios de hospedaje.

Coordinación, vital para la prevención

El Fiscal de Distrito también expresó que “es necesario trabajar en coordinación con este sector y lograr una comunicación efectiva”; además, hizo énfasis en la utilización de la aplicación gratuita No te Enganches, misma que coadyuva a que la ciudadanía no sea víctima de extorsión telefónica, que fue creada por la FGE y en donde participan otras instancias encargadas del tema de seguridad y prevención del delito.

Recalcó que “juntos vamos a lograr mayores resultados positivos en el ámbito de seguridad, es por ello por lo que este acercamiento que nos ha exhortado el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca, dará excelentes resultados para abonar a la paz y la tranquilad de las familias”.