Suman esfuerzos para prevenir la extorsión

En cumplimiento con la seguridad, la integridad y el bienestar de la comunidad universitaria, la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE), puso en marcha la Campaña sobre prevención de Extorsión Telefónica y Digital: “Cuelga, no te enganches Benemérita Unach”.

Durante el evento que se desarrolló en las instalaciones del auditorio de Los Constituyentes, se dio a conocer que esta campaña surge como respuesta institucional para dotar a la comunidad universitaria de herramientas de identificación, prevención y actuación frente a la extorsión telefónica y en redes sociales, fortaleciendo así el ambiente seguro, incluyente y libre de violencia que promueve esta universidad.

Al realizar la declaratoria inaugural, el rector Oswaldo Chacón Rojas resaltó la importancia de que, a través de la prevención, se logre evitar que más personas sean víctimas de este ilícito, por lo que agradeció la disponibilidad del fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, para apoyar esta iniciativa.

Alertan ante incremento de riesgo

Asimismo, la titular de la Fiscalía Antisecuestro, Claudia Irene Constantino López, señaló que el crecimiento de los delitos de extorsión a través de redes sociales ha tenido un crecimiento exponencial, por lo que, a través de este tipo de acciones conjuntas, podemos generar sinergia para evitarlo y mejorar nuestra sociedad.

En este mismo tenor, la secretaria General, María del Carmen Vázquez Velasco, afirmó que estas conferencias e información, serán replicadas en favor de la comunidad universitaria en más de 23 unidades académicas, antes de finalizar el año, con el objetivo de socializar de la mejor manera dicha información.

La campaña “Cuelga, no te enganches Benemérita Unach”, dio inicio con la plática de prevención sobre extorsión telefónica, presentada por el experto y perito en Psicología, Sergio Pastrana Ruiz, quien presentó los pormenores del tema a los asistentes, además de resolver sus dudas en una sesión de preguntas y respuestas.