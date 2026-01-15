Suman FGE y Colectiva 50+1 acciones contra violencia

La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, sostuvo una mesa de trabajo con integrantes de la Colectiva de Mujeres 50+1 en la ciudad de Tapachula, para sumarse a las acciones en el combate de la violencia de género en las regiones Costa y Soconusco.

En este sentido, el fiscal de Distrito Fronterizo Costa, Juan Daniel Cerrillo Huerta, acompañado de la presidenta de la Colectiva, Denise López Espinal, y de integrantes de diversos municipios, enfatizó que el compromiso del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y del fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, es firme y contundente para trabajar en la erradicación y combate a la violencia en contra de mujeres, niñas, niños y adolescentes en Chiapas.

Proximidad social

Indicó que estos encuentros se realizan en el marco de acciones de proximidad social y trabajos enfocados en el desarrollo y aplicación del Decálogo Humanista para la Protección de Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes que realiza la Fiscalía General del Estado.

Asimismo, expresó que las autoridades necesitan coadyuvar con la sociedad civil, asociaciones, especialmente las que trabajan a favor de las mujeres, adolescente niñas y niños, es por ello la importancia de sostener estos encuentros para fortalecer lazos de cooperación y de una comunicación efectiva.

Cerrillo Huerta añadió que los índices de seguridad que permean en la actualidad en Chiapas y las zonas de la Costa y el Soconusco representan una labor diaria.

Paz y seguridad

Por su parte, Denisse López, en nombre de las integrantes, agradeció este acercamiento con la Fiscalía y reconoció que la paz y seguridad regresaron a Chiapas gracias al trabajo que está realizando el gobernador.

Además, resaltó que la Colectiva busca la erradicación de la violencia contra las mujeres, sumando esfuerzos con las instituciones gubernamentales, educativas y la sociedad, creando una conciencia de equidad, paridad e igualdad para las mujeres, niñas, adolescentes y jóvenes.