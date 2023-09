Sumarán propuestas y descartan paros masivos

Aunque algunos líderes del sector han realizado amenazas a las autoridades de realizar bloqueos si las peticiones no son atendidas, el presidente de la Alianza del Autotransporte del Estado de Chiapas A. C., Mario Alberto Bustamante Mendoza, aclaró que esta agrupación no tiene dentro de sus planes realizar actividades que generen desestabilización para la entidad; al contrario, sumarán propuestas con las autoridades para fortalecer al sector.

Dijo que se han enterado de que hay algunos personajes que pretenden hablar a nombre de la Alianza y están incitando a movilizaciones, sin embargo, este grupo de transportistas no está interesado en bloquear vialidades o carreteras.

El líder moral que tuvo esta organización, recordó, tenía un lema que indicaba que antes de las protestas están las propuestas; sin embargo, puntualizó que ahora hay algunos dirigentes que aprovechan la coyuntura política para actuar como se hacía antes y buscan alguna negociación.

“Siento que nosotros como organización, en su momento, tomaremos cuestiones legales. La Alianza no incita a paros ni nada de ese tipo de cosas”, remarcó el presidente de esta asociación civil.

Destacó que están teniendo reuniones con la Secretaría de Movilidad y Transporte en las que se han hecho propuestas vinculadas con el aumento al pasaje, además de la regularización de las unidades en la modalidad de volteos. En esas actividades, enfatizó, están participando de forma activa pero no en la incitación de paros o gestiones de concesiones.

Añadió que siempre se han pronunciado por generar acciones que, primero, promuevan el desarrollo de la entidad pero, también, que haya un beneficio para quienes forman parte de esta organización de transporte.