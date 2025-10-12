Supera Chiapas los 5 mil sismos

Hasta las 15:00 horas del 10 de octubre se habían registrado cinco mil 59 eventos sísmicos de diferentes magnitudes en el estado de Chiapas, en comparación con el 2024 se superó el corte, que era de tres mil 395. La actividad extra se debe al incremento de la sismicidad en el cráter del volcán Chichonal.

Datos

Estos datos los dio a conocer la investigadora Avith Mendoza Ponce, del Centro de Monitoreo Vulcanológico y Sismológico de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach). Ademas remarcó que el volcán se encuentra todavía en fase amarilla o fase uno.

Solo el Chichonal registra dos mil 310 sismos. Al restarlo del total (cinco mil 59) resultan dos mil 749 eventos en el resto del estado, un registro todavía alto respecto al 2024. Estos números reflejan que el 2025 será mucho más activo en cuanto a sismos.

El sismo más intenso

El sismo más fuerte registrado en el estado fue de magnitud 6.0 y sucedió el 9 de agosto a una profundidad de 38.5 kilómetros, con epicentro a 139 kilómetros al sureste de Ciudad Hidalgo. El segundo fue de 5.9 registrado el 10 de agosto, a una profundad de 10.4 kilómetros con epicentro a 190 kilómetros al sureste de Tonalá.

En lo que va del año se han contabilizado ocho sismos con magnitud entre 5.0 y 6.0; 637 entre 4.0 y 5.0. En el caso de los sismos menores a 4.0 y 3.0 todavía no se cuenta con una red sismográfica capaz de detectarlos.

Red sísmica estatal

La investigadora mencionó que desde el Centro han intentado a nivel universitario y estatal gestionar proyectos para instalar una red sísmica estatal, utilizando la infraestructura de las sedes de la Unicach, que están distribuidas en todo el estado, pero no han sido aprobados.

La idea es instrumentar todo el estado para poder registrar los sismos menores a 3.0, porque es información muy valiosa para poder pronosticar magnitudes máximas que pudieran suceder en algún área y la cantidad de sismos que se esperarían al año.