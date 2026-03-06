Supera Chiapas los 750 casos de sarampión

Con base en los datos actualizados sobre el informe diario del brote del sarampión en México, Chiapas se ubica en el tercer lugar en relación a la cantidad de personas que se han infectado por este virus en todo el país, desde que se detectaron los primeros casos.

El sarampión es una enfermedad viral que se transmite con facilidad, incluso una persona con el virus puede llegar a contagiar a 18 más.

Dentro de los síntomas que presentan los pacientes destacan la fiebre y también ronchas en la piel, además de conjuntivitis o malestar general.

La enfermedad en algunos casos puede generar complicaciones como la neumonía y en otros más graves, hasta provocar la muerte.

Panorama

El informe diario sobre el brote del sarampión en México detalló que este virus se ha dispersado en los 32 estados y en 417 municipios.

A nivel país, el “grupo de edad con el mayor número de casos es de uno a cuatro años (mil 658 casos), seguido del grupo de cinco a nueve años (mil 444 casos) y el de 25 a 29 años (mil 411 casos)”, remarcó el informe.

Local

El documento enfatiza que en este 2026 en Chiapas, el sarampión ha infectado a 521 personas y hay otros mil 665 casos probables acumulados, sin embargo, en lo que va del año no ha habido defunciones.

A nivel nacional son 33 fallecimientos acumulados que se han documentado en nueve entidades. El informe agrega que están distribuidas de la siguiente manera: “Chihuahua 21, Jalisco cuatro, Sonora uno, Durango dos, Michoacán uno, Tlaxcala uno , Ciudad de México uno, Chiapas uno y Guerrero uno”.