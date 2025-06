Supera Chiapas media nacional por cumplimiento de ley

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Chiapas ha superado la media nacional por cumplimiento normativo, sancionando y clausurando a particulares, empresas trasnacionales y en general haciendo valer la ley sin distingo, confirmó el delegado en la entidad, Jorge Zapata.

Entre las acciones destaca el histórico aseguramiento de madera en Altamirano, la clausura de Pepsi por desechar residuos en exceso al río Santo Domingo; a Veolia, la recolectora de basura en la zona Metropolitana por una exposición de lixiviados; una empresa minera, entre otros actos contundentes.

Estas acciones son posibles, explicó el delegado, gracias a la coordinación de la procuradora federal, Mariana Boy Tamborrell y la vinculación con el gobernador Eduardo Ramirez Aguilar.

Dijo que además de atender la normatividad y las denuncias están atentos al monitoreo de redes sociales y denuncias públicas, de organizaciones y la ciudadanía para vigilar a ayuntamientos, empresas y cualquier entidad que infrinja la ley.

Por ello llamó a la ciudadanía a realizar las denuncias por abusos en casos de venta de lotes sin permisos, pidió también no adquirir más animales silvestres, que son dos de los ilícitos sociales más frecuentes.

Explicó que Chiapas tiene todos los escenarios, playas, ríos, manejo forestal, impacto ambiental, construcciones, desvío de causes, rescate de vida silvestre, entre otras; por ello el trabajo es mucho, pero sí continúan con el compromiso y lejos de cualquier interés ajeno a cumplir la ley, los resultados seguirán incrementando.

Acciones recientes:Madera

La Profepa clausuró 14 aserraderos en Altamirano y aseguró más de dos mil metros cúbicos de madera. Este aseguramiento constituye uno de los más relevantes en la entidad en años recientes, se realizó con apoyo del Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP).

Pepsi

En Chiapa de Corzo se realizó la clausura temporal total del punto de descarga de aguas residuales del establecimiento, luego de que se constató que la empresa rebasó el volumen de descarga autorizado sobre el río Santo Domingo.

Palma de aceite

Se realizaron clausuras a plantas extractoras de aceite de palma. Por ejemplo, la Cooperativa Unión de Palmicultores de la Costa de Chiapas, ubicada en el municipio de Acapetahua, cuyos integrantes no cuentan con permiso de descarga de aguas residuales, no tienen especificaciones técnicas del sistema de tratamiento, carecen de informes de monitoreo y hay infiltración de aguas residuales no tratadas al suelo natural y terrenos aledaños.

Minería

En la Sierra-Costa de Chiapas, la Profepa clausuró todas las actividades relacionadas con la extracción de barita en el predio El Caribe, ubicado en el municipio de Chicomuselo, por operar sin contar con la autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales

La Procuraduría clausuró el punto de descarga de lixiviados del establecimiento Veolia Residuos Tuxtla, concesionaria del relleno sanitario y basurero de la capital, por representar un riesgo de contaminación para suelo natural y los cuerpos de aguas superficiales.

Recuperación de especies

Las especies recuperadas con mayor frecuencia son loros y monos, en ambos casos las circunstancias dijo, son dolorosas.

Asesinos de monos

Cuando un depredador ambiental busca capturar un mono, que es en su mayoría recién nacido, para ello, los cazadores matan a unos cinco animales adultos; a los padres, hermanos y la tropa en general, además arrancan de la madre a la cría que no corre, sino que abraza a la mamá mono en una escena dramática.

Así lo señaló Jorge Zapata, quien dijo que sin distingo continuarán ejerciendo acciones contra este ilícito; sin embargo, desde una visión integral, considera que debería legislarse para evitar que los asesinos de animales tuvieran acceso a ser juzgados en libertad como habitualmente ocurre.

Finalmente, ratificó su compromiso para seguir desarrollando en Chiapas las acciones inherentes a la Profepa.