Supera Chucho Móvil 18 mil atenciones gratuitas

El director de Protección contra Riesgos Sanitarios de Tuxtla Gutiérrez, José María González Portillo, explicó que el programa itinerante Chucho Móvil mantiene alta demanda ciudadana, con jornadas semanales de vacunación, desparasitación y esterilización en colonias de la capital, registrando más de 18 mil atenciones gratuitas a mascotas.

El funcionario apuntó que el programa es uno de los más solicitados por los habitantes y opera alrededor de tres veces por semana, sobre todo con servicios de vacunación antirrábica y desparasitación entre semana.

Mientras que los fines de la misma, se realizan jornadas integrales que incluyen esterilización, además de vacunación y desparasitación, todo sin costo.

“Es un programa con muchísimo éxito. En cada parada del Chucho Móvil realizamos más de 200 servicios, y regularmente se ve una gran afluencia de personas”, detalló.

Precisó que las colonias atendidas son aquellas que solicitan de forma directa la presencia del programa, y aunque el calendario operativo se encuentra saturado, se da continuidad a las zonas que requieren el servicio.

“Tenemos un organigrama bastante cargado, pero buscamos atender todas las solicitudes conforme se van programando”, señaló.

En cuanto a la atención de perros en situación de calle, el director subrayó que existe una coordinación permanente con rescatistas independientes y asociaciones civiles, quienes facilitan el traslado de los animales para que puedan recibir los servicios brindados.

“Sí atendemos a los perritos callejeros, pero pedimos que un adulto responsable se haga cargo del cuidado postoperatorio, para garantizar su recuperación”, puntualizó.

Para finalizar, destacó que el Chucho Móvil no solo contribuye al bienestar animal, sino que también es una acción clave para la prevención de riesgos sanitarios y control de la sobrepoblación canina en Tuxtla Gutiérrez, al tiempo que fortalece la participación ciudadana en el cuidado responsable de las mascotas.