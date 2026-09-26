Supera el 80 % avance del parque Bonampak

El nuevo parque Bonampack tiene un avance sostenido superior al 80 % en sus áreas diversas, explicó el ingeniero Rafael Ali, uno de los encargados del proyecto, quien aclaró también que no se trata de un parque para mascotas, sino la mayor apuesta en Chiapas para la integración social y familiar.

Recordó que el nuevo espacio contará con espacios diversos pensados en la ciudadanía, tales como: área de juegos infantiles, canchas multiusos, plazoleta para eventos, restaurante, foro, roof garden, escalera, elevador, espacio para personas con discapacidades, trotapista, arbolado, área administrativa, salas inmersivas donde se tendrán pantallas y bocinas que recrearán escenas de la selva de Chiapas.

Infraestructura

Asimismo, dijo que se instalarán las nuevas obras escultóricas que concursó el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes (Coneculta), además de fuentes, sanitarios, lonas y la modernización de los espacios conservados, como la propia Cabeza Maya.

Aclaró que el parque tiene dos espacios definidos para la presencia de perros de razas pequeñas y medianas; todo lo demás es para el esparcimiento de las familias, por lo que es importante romper el mito de que se trata de un parque para perros.

Finalmente, dijo que el avance sostenido permitirá tener concluido el parque para antes de diciembre, y que pueda ser entregado a la ciudadanía.