Supera la entidad las 6 mil Ha quemadas

Chiapas es uno de los estados que aparece en el “top ten” de las entidades federativas que más superficie dañada presenta en este año, como parte de los incendios forestales que se han registrado, según las estadísticas más actualizadas de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

El reporte detalla que hasta el 2 de abril, San Luis Potosí se ubicó en la primera posición con 21 mil 730.86 hectáreas (Ha) siniestradas. En el segundo y tercer sitio aparecieron Oaxaca y Guerrero con 15 mil 944.34 y 12 mil 133.09, de forma respectiva.

Los datos semanales aportados, indicaron que el Estado de México ocupó la primera posición en relación a las zonas con más incendios forestales en todo el país.

Después le siguieron Jalisco, la Ciudad de México, Puebla y Michoacán, con 269, 266, 143 y 140 siniestros de forma respectiva. En este rubro no figuró Chiapas.

Más cifras

Las estadísticas en el país indicaron que entre el 1.º de enero y el 2 de abril de este año se han registrado dos mil 332 incendios forestales, los cuales han abarcado las 32 entidades federativas.

El fuego ha impactado en 115 mil 169.87 hectáreas, y el 98 % de lo quemado correspondió a la vegetación de herbáceo y arbustivo. El dos por ciento fue arbóreo.