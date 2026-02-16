Supera la entidad los 500 casos de sarampión

El estado de Chiapas, entre 2025 y el acumulado de 2026, supera los 500 casos de personas que dieron positivo al virus de sarampión, ubicando a la entidad en la tercera posición nacional respecto al mayor número de confirmados con dicha enfermedad.

El informe diario del brote de sarampión en México pone a la entidad por debajo de zonas como Chihuahua y Jalisco, que tienen cuatro mil 508 y dos mil 429 contagios de forma respectiva.

Contexto

Fue este 14 de febrero que la Secretaría de Salud (SSA) en Chiapas confirmó la primera defunción a nivel local y asociada al virus.

Se trataba de una persona de 55 años de edad que no tenía antecedentes de vacunación, además de que enfrentaba varios padecimientos crónicos.

Panorama

Chiapas registró su primer caso de sarampión en el 2025, se trataba de un menor de edad del municipio de San Fernando, el cual presentó como antecedentes que había realizado un viaje familiar fuera del estado.

Después de aquel momento las autoridades de Salud pusieron en marcha todo un despliegue sanitario y de vigilancia.

A pesar que Chiapas se mantiene como la tercera entidad con más casos positivos del virus, hasta ahora el sarampión no ha generado brotes explosivos.

Esto se debe al trabajo que ha realizado personal del sector Salud, los cuales han aplicado más de un millón de vacunas dentro de la población objetivo.

Nacional

En todo el país, hasta el corte del pasado 14 de febrero, un total de nueve mil 478 personas habían dado positivo al virus, el cual se había extendido a los 32 estados y 335 municipios.

El grupo que ha registrado las cifras más altas en contagios se ha ubicado entre los que tienen uno y cuatro años, al abarcar mil 391 reportes.

De cinco a nueve años fue el siguiente con mil 158 casos y el otro sector vulnerable fue el que se ubicó de los 25 a los 29 años de edad.

Sobre las defunciones asociadas al sarampión han sido 29, y se ha ubicado de la siguiente manera según el informe: “Chihuahua 21, Jalisco dos , Sonora uno, Durango uno, Michoacán uno,

Tlaxcala uno , Ciudad de México uno y Chiapas uno.”