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Supera Pañatón 2026 los 30 mil pañales

Noviembre 13 del 2026
El alcalde precisó que cada donación contribuirá al cuidado de las personas que lo necesitan. Cortesía
El alcalde precisó que cada donación contribuirá al cuidado de las personas que lo necesitan. Cortesía

Con más de 30 mil pañales recaudados, el Pañatón 2026 concluyó superando lo reunido en 2025, informó el presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, quien junto a Beba Pedrero de Melgar, presidenta honorífica del DIF Tapachula, destacó la participación ciudadana en esta causa en beneficio de bebés y personas adultas que requieren este apoyo.

Alcalde

Yamil Melgar destacó que cada donación contribuirá al cuidado, la higiene y la dignidad de las personas beneficiarias, además de representar un respaldo para sus familias y quienes las cuidan.

El alcalde reconoció también el trabajo de Beba Pedrero y del equipo del DIF Tapachula para impulsar esta iniciativa y convocar a distintos sectores de la sociedad a participar en una causa común.

A esta iniciativa se sumaron ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, empresas, secretarías del Ayuntamiento, organismos, institutos y colegios, cuyas aportaciones permitieron superar la recaudación del año anterior y reunir apoyos para quienes más los necesitan.

Buscan que apoyos lleguen a quien lo necesita

Beba Pedrero subrayó que el propósito de esta campaña es que los apoyos lleguen a quienes realmente los necesitan, y reconoció que detrás de cada donación existe una muestra de empatía y compromiso con el bienestar de los demás.

Finalmente, Melgar Bravo agradeció la confianza y participación de la ciudadanía, y destacó que la suma de esfuerzos entre sociedad y gobierno permite transformar la solidaridad en beneficios directos para las familias de Tapachula.

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