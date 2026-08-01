Supera ZooMAT alerta por gripe aviar

El Zoológico Miguel Álvarez del Toro (ZooMAT) concluyó los 22 días del período establecido para la desinfección y vigilancia estricta en el área, donde se detectaron tres casos positivos a influenza aviar, sin que se registraran mayores incidentes, así lo informó Joe Miceli, coordinador Estatal para el mejoramiento del recinto.

Recordó que los ejemplares afectados corresponden a chachalacas de vida libre localizadas en la reserva El Zapotal, las cuales dieron positivo a la cepa H7N3.

De acuerdo con el coordinador, se trata de una variante que no representa un peligro significativo para los humanos, pues en el mundo solo hay tres reportes de contagios en personas, todos asociados a conjuntivitis.

Explicó que desde que se confirmaron los primeros resultados, el ZooMAT activó los protocolos de bioseguridad establecidos por la Secretaría de Salud y el Senasica, reforzando las medidas con equipo de protección para el personal que maneja a las aves.

“Gracias a la experiencia del brote anterior de influenza, en esta ocasión se reaccionó de forma diferente, lo que permitió solucionar el caso”, explicó el coordinador.

El pasado jueves se cumplieron los 14 días de resguardo de las aves, periodo indicado por las autoridades sanitarias; sin embargo, el equipo decidió extender la cuarentena hasta completar 22 días, antes de reubicar a los ejemplares en sus espacios habituales.

Sin restricciones

Miceli precisó que especies emblemáticas como el águila arpía, los quetzales y el pavón estarán en exhibición en los próximos días, añadió que ya no existen restricciones en las zonas que habían sido temporalmente acordonadas, y que la desinfección del área afectada se realizó al cien por ciento.

Pese a que el brote fue controlado, el coordinador subrayó que no bajarán la guardia y continuarán con los protocolos de bioseguridad de manera permanente.

La vigilancia epidemiológica se mantendrá activa en el zoológico y en la reserva El Zapotal, como parte de las acciones preventivas ante cualquier eventualidad futura.