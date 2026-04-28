Superan municipios los 41 grados centígrados

En esta temporada de calor son dos los municipios de Chiapas que han rebasado los 41 °C y las autoridades de la Secretaría de Protección emitieron algunas recomendaciones para cuidar la salud de la población.

La dependencia estatal explicó que las altas temperaturas seguirán en la entidad, por lo que se prevé un ambiente cálido.

Con base en los registros de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Tecpatán llegó a los 42°C, mientras que Venustiano Carranza registró 41.5°C, siendo los municipios con las temperaturas más altas.

Cuida tu salud

Con lo antes señalado, se recomendó a la población a que mantengan una hidratación constante y eviten la exposición a la radiación solar en un horario de 11 de la mañana a las 4 de la tarde.

“Utiliza ropa ligera, de colores claros, sombreros, lentes de sol y protector solar”, fueron parte de las recomendaciones que emitió Protección Civil.

También es importante que las familias pongan énfasis en el cuidado de la niñez y de las personas adultas mayores, además de las mascotas.

Atenciones médicas

En caso de que las personas presenten algunos síntomas como dolores de cabeza, piel roja o seca, además de mareo, es importante acudir a los espacios de salud para una atención médica.

La Secretaría detalló que además de Tecpatán y Venustiano Carranza que registraron las temperaturas más altas, aparecieron otros municipios por arriba de los 39 °C.

En la lista se ubicaron La Concordia, Suchiapa y Ostuacán, mientras que en Tabasco con altas temperaturas se ubicaron Balancán, Tenosique y Macuspana.

Recientemente la Secretaría compartió en sus cuentas oficiales de redes sociales, que se prevé que el termómetro se mueva entre 35 y 40 °C en algunas zonas.

“La Frontera Norte será la zona más afectada, pudiendo superar los 40°C.

Evita el sol de 11:00 a 15:00 h, hidrátate bien y usa ropa ligera de colores claros”, detalló la dependencia estatal.