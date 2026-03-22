Superan productores crisis de inseguridad en la entidad

Chiapas superó una crisis de inseguridad en los cafetales, la cual representó la falta de mano de obra para las cosechas y la contratación de jornaleros de Centroamérica.

Sin embargo, tras superarse este periodo de temor se obtuvieron buenos resultados, entre ellos, el mejoramiento de algunas producciones que pasaron más tiempo en los campos de café.

Además, se contó con mano de obra venida de Centroamérica, particularmente de Guatemala explicó, Víctor Manuel Aguilar, coordinador de la Licenciatura en Cafeticultura de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) al presentar el Quinto Encuentro de Productores, Región XIV Tulijá Tseltal Chol, a realizarse en Chilón del 23 al 27 de marzo.

Recordó que esta actividad económica es vital para más de 180 mil familias distribuidas en 89 municipios, lo que convierte a la cafeticultura en uno de los pilares productivos y sociales de Chiapas.

Dijo que un impulso a la producción del Café en Chiapas permitiría además, tener un corredor biológico comercial.

Finalmente dijo que hasta hace poco, la roya había sido la más grande afectación pero fue superada, lo mismo que pasa ahora con la inseguridad.