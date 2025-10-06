Supervisa Ángel Torres reubicación de tubería

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres, junto al Director General del Smapa, Juan Luis Paniagua, constató la reparación de una fuga en una tubería de 30 pulgadas de diámetro de agua potable en la colonia 24 de Junio.

Al asistir a la avenida Vicente Cortés entre bulevar Rosa del Poniente y bulevar Fidel Velázquez, Ángel Torres explicó que los trabajos consisten en la colocación de más de 85 metros lineales de tubería de acero existente de 3/8 de pulgada de espesor.

Al informar que la obra registra 45 % de avance en el proceso constructivo, Ángel Torres pidió comprensión a las y los habitantes de 32 colonias que están siendo afectadas, sin embargo, se redoblan esfuerzos para concluir la obra lo más pronto posible.