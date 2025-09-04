Supervisa Eduardo Ramírez afectaciones en San Cristóbal

Tras los recientes fenómenos hidrometeorológicos ocurridos este miércoles en San Cristóbal de Las Casas, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar acudió personalmente para supervisar las afectaciones y garantizar la protección civil y la tranquilidad de la población.

"Somos una autoridad de tiempo completo que responde a todas las necesidades de la ciudadanía. La ayuda llegará a todas las colonias y familias afectadas", afirmó el mandatario.

Trabajo colaborativo

Destacó que se trabaja de manera coordinada con el Ayuntamiento, el Ejército Mexicano, Salud, Bomberos, Policía de Tránsito, Comisión Federal de Electricidad, entre otras instancias, para responder de inmediato y restablecer la normalidad.

Señaló que en las próximas horas concluirá la limpieza de vialidades y espacios públicos. Respecto a las viviendas afectadas, informó que ya se realiza el recuento correspondiente y que, junto con la presidenta municipal, Fabiola Ricci Diestel, se atienden de manera inmediata los daños para brindar apoyo a las familias.

Habilitan refugios

Asimismo, Ramírez Aguilar dio a conocer que se han habilitado refugios temporales para la población que lo requiera.

Cabe señalar que, ante las afectaciones que sufrieron, se suspenderán actividades en los siguientes planteles: Escuela Secundaria Técnica 66, Escuela Primaria 31 de Marzo, Escuela Secundaria del Estado y Conalep 171.