Supervisa ERA limpieza en el Cañón del Sumidero

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar supervisó las acciones de limpieza en el Cañón del Sumidero, en el marco del Operativo Semana Santa Segura 2026, donde destacó que el gobierno de la Nueva ERA mantiene un trabajo interinstitucional permanente para conservar este espacio natural en óptimas condiciones y garantizar la seguridad en la navegación.

Compromiso con la seguridad

Acompañado por el secretario de Protección Civil, Mauricio Cordero Rodríguez; la secretaria General de Gobierno y Mediación, Dulce María Rodríguez Ovando; y la secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural, Magdalena Torres Abarca, el mandatario invitó a visitantes nacionales e internacionales a conocer y disfrutar este emblemático destino. Asimismo, hizo un llamado a evitar arrojar basura y a sumarse al cuidado del medio ambiente, con el fin de preservar este sitio, considerado uno de los principales atractivos turísticos de México y del mundo.

Ramírez Aguilar informó que, durante esta temporada vacacional, se desplegó una importante fuerza de tarea integrada por personal de Seguridad, Protección Civil, Salud y otras instancias, además de vehículos y embarcaciones especializadas para brindar protección y auxilio a quienes visiten la entidad.

Atención oportuna y cercana

“Quiero decirles a las y los visitantes que nos preparamos para mantener limpio el Cañón del Sumidero. Hago un llamado respetuoso a no arrojar basura, porque al hacerlo deterioramos el medio ambiente. Hay que disfrutar del Cañón del Sumidero de manera responsable. Aquí estará a disposición una ambulancia marítima para atender cualquier emergencia. Vamos a tener todo un despliegue institucional en todos los puntos turísticos de Chiapas”, expresó.

El secretario de Protección Civil (PC), Mauricio Cordero Rodríguez, informó que se contará con más de 214 puntos distribuidos en todo el estado para brindar atención oportuna y cercana, fortalecer la prevención y garantizar una respuesta inmediata en los principales destinos turísticos.

Nascar México

Más tarde, el gobernador encabezó el banderazo de inicio de la Nascar México Series 2026: Chiapas Extraordinario por Naturaleza 200, evento automovilístico que se llevó a cabo en el Súper Óvalo Chiapas, en el municipio de Berriozábal. En este contexto, destacó que Chiapas es un estado seguro y atractivo para albergar eventos deportivos de talla internacional que promueven la convivencia social y fortalecen la actividad económica y turística.

Acompañaron al gobernador la señora Sofía Espinoza Abarca; su hija, Grecia Ramírez Espinoza; el secretario de Turismo, Segundo Guillén Gordillo; así como representantes de la Nascar México Series, entre otros.