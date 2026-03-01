Supervisa ERA obra de la vía Ocosingo - Palenque

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar supervisó los avances en la construcción de la carretera Ocosingo-Palenque “La Ruta de las Culturas Mayas”, donde destacó que se trata de una obra de alta ingeniería que detonará la conectividad y fortalecerá la economía, el comercio, la educación, la salud y el turismo en la región.

Tras recorrer el proyecto junto a la secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart; estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach); representantes de cámaras y colegios del ramo de la construcción, así como autoridades municipales y ejidales, el mandatario agradeció el respaldo del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por impulsar inversiones federales en esta iniciativa estratégica para el estado.

Mensaje

“La Ruta de las Culturas Mayas es una obra pensada desde el alma y con el mejor propósito de este gobierno de la Nueva ERA. Nuestro objetivo es transformar de manera integral las condiciones de las comunidades por donde atravesará esta carretera. Es una zona donde se escucha el canto de las aves, el sonido de la naturaleza y se disfrutan los ríos”, manifestó.

Ramírez Aguilar subrayó que este proyecto representa un logro histórico, ya que después de muchos años se concreta en la entidad una infraestructura de esta magnitud. Asimismo, reconoció la labor de las y los trabajadores y de las empresas constructoras por su profesionalismo y compromiso con el desarrollo de los pueblos chiapanecos.

Evento

Más tarde, a bordo de un auto Ford Pick Up modelo 1928, el gobernador dio el banderazo de salida al Rally Maya Palenque 2026, competencia de automóviles históricos que conjuga turismo carretero con un recorrido por los paisajes y culturas del Sur Sureste. Este nuevo trayecto contempla su paso por Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El Rally Maya México busca promover el automovilismo histórico y la preservación del patrimonio automotor, además de proyectar el potencial cultural y turístico de la región, lo que se traducirá en beneficios para las comunidades del sur del país.

Secretario

El secretario de Turismo, Segundo Guillén Gordillo, celebró que el Rally Maya llegue por primera vez a Chiapas y sostuvo que este evento fortalece la actividad turística y amplía la proyección del estado. Agradeció a la organización por confiar en la entidad como punto de partida de esta nueva etapa.

Por su parte, el presidente del Rally Maya México, Rodrigo Villanueva, explicó que tras 13 años de difundir la cultura maya en la península de Yucatán, el rally inicia una fase renovada al arrancar desde Chiapas, lo que amplía su alcance y consolida su crecimiento.

El alcalde de Palenque, Jorge Cabrera Aguilar, agradeció a las y los organizadores por elegir al municipio como sede y reconoció la presencia del gobernador Eduardo Ramírez en el arranque de un evento que impulsa el turismo y posiciona a Chiapas a nivel nacional e internacional.