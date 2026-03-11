Supervisa rectora sedes de Mapastepec y Huixtla

En gira de trabajo por las regiones Istmo-Costa y Soconusco, la rectora de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), Fanny López Jiménez, visitó las sedes universitarias de Mapastepec y Huixtla, donde supervisó las instalaciones y dialogó con alumnas, alumnos y docentes para brindar atención a diversas necesidades e inquietudes que le fueron expuestas.

Durante estos encuentros expuso a la comunidad universitaria que el presupuesto 2026 contempla un amplio programa de infraestructura y equipamiento, además de que actualmente se trabaja con el Programa de Mejora de Espacios Continua y Permanente.

Enfoque

Agregó que este programa contempla acciones enfocadas a la extracción de raíces, limpieza de registros, reparación y sustitución de tuberías, rehabilitación de sanitarios y accesorios, mantenimiento de carpintería, luminarias y energía eléctrica, entre otros, con el propósito de revertir rezagos históricos que mantiene la universidad.

La rectora felicitó a las y los alumnos y docentes por su participación activa en la búsqueda de mejorar los diferentes espacios como aulas, bibliotecas, laboratorios, centros de cómputo, sanitarios, entre otros, que conforman las sedes educativas, las cuales están en permanente crecimiento y atienden a estudiantes de diferentes municipios cercanos que conforman dichas regiones del estado.