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Supervisan avance en obra de la primera Norte

Mayo 15 del 2026
Yamil Melgar Bravo supervisó el avance del 90 por ciento de la obra. Cortesía
Yamil Melgar Bravo supervisó el avance del 90 por ciento de la obra. Cortesía

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, supervisó el avance del 90 por ciento de la obra de rehabilitación de pavimentación hidráulica y obras inducidas que se ejecutan en la 1.ª avenida Norte, entre Central y 11.ª calle Oriente de la colonia Centro.

Acompañado del secretario de Obras Públicas municipales, William Antonio Penagos Caballero, el edil verificó los trabajos de pavimentación hidráulica en seis cuadras, equivalentes a cinco mil 399 metros cuadrados; además de la instalación de mil 290 metros lineales de guarniciones de concreto y mil 574 metros cuadrados de banquetas.

Durante el recorrido, también constató la instalación de 541 metros lineales de red de drenaje sanitario, descargas, tomas domiciliarias y red de agua entubada, así como la próxima colocación de 28 luminarias que fortalecerán la imagen urbana y brindarán mayor seguridad y tranquilidad a las familias del sector y zonas aledañas.

El Ayuntamiento de Tapachula refrenda su compromiso de continuar impulsando obras integrales que mejoren la movilidad, los servicios básicos y la calidad de vida de la población.

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