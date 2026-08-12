Supervisan avances de nueva sede universitaria

El rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, Oswaldo Chacón Rojas, y el presidente de Berriozábal, Jorge Acero Gómez, visitaron la obra donde se construyen las instalaciones de la Facultad de Estudios Multidisciplinarios.

Durante el recorrido por el terreno de 3.4 hectáreas, conocieron los avances en la construcción de cuatro aulas y un edificio de oficinas, además del pórtico y acceso principal, obras que el Ayuntamiento realiza con recursos propios. Asimismo, supervisaron la instalación de los servicios de drenaje, agua potable y energía eléctrica.

En el mismo espacio, observaron los trabajos iniciales del edificio que albergará cuatro aulas más, así como de la cancha multiusos y el domo que el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (Inifech) construirá para fortalecer las condiciones de atención de las y los universitarios.

Durante su visita a Berriozábal, el rector también acudió a las instalaciones donde actualmente funciona de manera provisional la Facultad de Estudios Multidisciplinarios, con motivo del inicio del semestre agosto-diciembre 2026.

Acompañado por el presidente municipal, Jorge Acero Gómez, y el encargado de la Dirección, Freddy Vázquez Pérez, dio la bienvenida a la comunidad estudiantil y expresó su agradecimiento a la administración municipal por el esfuerzo realizado para ampliar las oportunidades de educación superior en el municipio.

Acompañado por la secretaria de Inclusión Social y Diversidad Cultural, Jazmín González González; la secretaria de Identidad y Responsabilidad Social Universitaria, Mónica Guillén Sánchez, e integrantes del Cabildo, invitó al alumnado a aprovechar al máximo la guía y el trabajo de sus docentes, con el propósito de adquirir los conocimientos y habilidades que les permitan desarrollarse profesionalmente y contribuir al bienestar de la sociedad.