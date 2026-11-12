Supervisan avances de obras en Tuxtla

La titular de la Secretaría de Infraestructura (Seinfra), Anakaren Gómez Zuart, encabezó un recorrido para supervisar los avances de las obras que se ejecutan en distintas zonas de Tuxtla Gutiérrez, orientadas a fortalecer el bienestar social, la prosperidad compartida y la transformación de la ciudad capital.

Recorrido

Gómez Zuart constató las acciones de reconstrucción de la vialidad Puente Río Sabinal-Entronque Andes y Andador Conalep, y la construcción del Andador Club Campestre, proyecto de infraestructura que favorecerá el embellecimiento urbano, agilizará el traslado hacia las zonas comerciales, educativas y de servicios de salud, y mejorará las condiciones de vida de las familias tuxtlecas.

Bienestar

En otro momento, atestiguó los trabajos de construcción del parque Chapultepec, espacio que fomentará el deporte, la recreación y la convivencia pacífica. Asimismo, verificó la construcción de la ciclovía, considerada una de las más grandes del sur de México, que ofrecerá una alternativa de movilidad eficiente, segura y amigable con el medio ambiente.

Seguimiento

De igual forma, sostuvo que se mantiene un seguimiento permanente a las obras impulsadas por la Seinfra, a fin de que estas cumplan con los estándares de calidad y se desarrollen conforme a los tiempos establecidos.

Durante estas actividades, también participaron el subsecretario de Obra Pública de la Seinfra, Cicerón Argüello Kanter, además de representantes de las distintas empresas constructoras encargadas de los proyectos.