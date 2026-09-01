Supervisan Centros de Atención Infantil

Para verificar la calidad de los servicios que reciben las hijas e hijos de madres y padres trabajadores, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas realizó visitas de supervisión a Centros de Atención Infantil de prestación indirecta en San Cristóbal de Las Casas y Comitán.

La titular de la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales, Ana Lourdes Balboa Orduña, encabezó los recorridos para constatar que la atención, alimentación, actividades pedagógicas y condiciones de seguridad e higiene se otorguen conforme a la normatividad institucional.

Las supervisiones se realizaron en la guardería Estancias y Academias de San Cristóbal de Las Casas, A.C., ubicada en ese municipio, así como en la guardería Colegio María Montessori, en Comitán.

Durante los recorridos también se revisaron las condiciones de seguridad, higiene y funcionamiento de las instalaciones, así como los procesos operativos, con el propósito de garantizar espacios adecuados para el cuidado y desarrollo integral de las niñas y los niños.