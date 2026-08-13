Supervisan construcción de carretera Palenque-Ocosingo

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar supervisó los avances de la construcción de la carretera Palenque-Ocosingo La Ruta de las Culturas Mayas, uno de los proyectos de infraestructura más importantes del país, que contribuirá a la prosperidad compartida, fortalecerá la conectividad y favorecerá las actividades sociales, económicas, productivas y turísticas de la región.

En ese marco, reconoció el acompañamiento del gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para la consolidación de esta obra que beneficiará al pueblo chiapaneco.

Durante esta gira de trabajo por Palenque, el mandatario puso en marcha el reforzamiento de las acciones para prevenir y combatir el dengue y otras arbovirosis, al tiempo que convocó a la población a sumarse a estas tareas, que también se llevan a cabo en otros municipios del estado, y brindar un trato respetuoso al personal de salud que realiza labores en las viviendas, a fin de proteger la salud de las familias chiapanecas.

Mensaje

“Queremos erradicar el dengue, el paludismo y todas las enfermedades transmitidas por vectores. Permitan a las y los trabajadores realizar su labor. Son quienes contribuyen a la salud de Chiapas y Palenque”, expresó al tiempo de agradecer a la presidenta Claudia Sheinbaum por el respaldo que brinda para fortalecer el sistema hospitalario del estado.

El secretario de Salud, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, dio a conocer que los casos de dengue han disminuido 53 por ciento respecto al año pasado. Atribuyó este resultado, entre otros factores, al trabajo del personal de vectores en las labores de fumigación y convocó a las familias a reforzar la prevención desde sus hogares mediante la limpieza de espacios, la eliminación de criaderos y el cuidado de los depósitos de agua. Añadió que se mantendrá la vigilancia epidemiológica y se intensificarán las labores en las comunidades para evitar la propagación del dengue y otras arbovirosis.

Reconocen a ERA

El presidente municipal de Palenque, Jorge Cabrera Aguilar, reconoció el liderazgo del gobernador Eduardo Ramírez y la coordinación que se mantiene para acercar servicios de salud a la población, así como para reforzar la prevención del dengue, una enfermedad frecuente en la zona baja debido a la proliferación del mosquito. Explicó que las familias de colonias y comunidades solicitan de manera constante labores de fumigación y descacharrización.

Asistentes

Estuvieron presentes el presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén; la secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart; la secretaria de Movilidad y Transporte, Albania González Pólito; el director general del Conalep en Chiapas, Leonardo Omar León Alcázar; la coordinadora estatal de los Servicios de Salud de IMSS-Bienestar en Chiapas, Sofía Carlota Aguilar Herrera; el diputado federal Carlos Morelos Rodríguez; la diputada local del Distrito 9 Palenque, María Roselia Jiménez Pérez; los presidentes municipales de Tila, Neiser Hernández López; de Chilón, Mario Hernández Aguilar; de Benemérito de las Américas, Juan Gómez Morales; de Yajalón, Juan Alberto Utrilla López; la síndica municipal de Palenque, Guadalupe Cortes Jiménez; entre otras personas invitadas.