Supervisan el proyecto Ruta de las Culturas Mayas

Durante su visita a Palenque, la titular de la Secretaría de Infraestructura del Estado de Chiapas (Seinfra), Anakaren Gómez Zuart, realizó un recorrido de supervisión en el proyecto La Ruta de las Culturas Mayas, considerado de gran importancia para la entidad.

En esta gira de trabajo, se constató el progreso de los trabajos que integran esta obra estratégica, la cual permitirá unir comunidades, fortalecer la comunicación entre localidades y acercar la prosperidad a la región.

Asimismo, la secretaria supervisó el segundo puente denominado “Ashupa”, infraestructura que contribuirá significativamente a fortalecer la conectividad y mejorar la movilidad en la zona, dentro de este importante tramo.

Fortalecen comunicación

En congruencia con la visión de poner a las personas en el centro de las decisiones, impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la secretaria fortaleció la coordinación con la población, sosteniendo reuniones de trabajo con habitantes del ejido Dr. Samuel León Brindis, así como de las comunidades de Ruiz Cortines y Salto de Agua, con el objetivo de generar acuerdos que permitan la ejecución ordenada y consensuada del proyecto.