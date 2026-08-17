Supervisan ERA y Yamil obra en la 17 Oriente-Poniente

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y el presidente municipal de Tapachula ,Yamil Melgar Bravo, supervisaron este domingo los avances de la emblemática obra de mejoramiento de imagen urbana de la 17.ª Oriente-Poniente, una intervención integral que está transformando una de las principales entradas y salidas de Tapachula.

Durante el recorrido, Eduardo Ramírez agradeció la paciencia y comprensión de los comerciantes de la zona y destacó la coordinación con el gobierno municipal para concretar una obra de calidad que cambiará el rostro de la ciudad.

“Estamos trabajando de manera muy coordinada y, sobre todo, estamos verificando los trabajos que le van a cambiar el rostro a Tapachula”, expresó el mandatario estatal, quien reconoció además el compromiso de los empresarios tapachultecos que participan en su construcción.

Importancia

Por su parte, Yamil Melgar destacó la magnitud del proyecto: “Esta es la primera gran obra de transformación de imagen urbana municipal de este nivel en el estado, una intervención integral que está transformando la entrada de nuestro querido Tapachula”.

El alcalde reconoció el compromiso del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar con Tapachula y aseguró que la coordinación entre los gobiernos estatal y municipal permite avanzar en proyectos que mejoran la infraestructura y fortalecen la imagen urbana de la ciudad.

En la supervisión estuvieron presentes Sofía Espinosa, esposa del gobernador; Carlos Bracamontes, secretario de Servicios Públicos Municipales; y Emilio Barrios, empresario constructor de la obra.

Yamil Melgar refrendó el compromiso de continuar trabajando en unidad con el Gobierno del Estado, con responsabilidad, buena administración y resultados, para seguir impulsando la transformación de Tapachula.