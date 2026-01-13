Supervisan instalaciones del Planetario del Cobach

La titular de la dirección general del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), Viridiana Figueroa, asumió el compromiso de fortalecer los espacios educativos y de divulgación científica, esto durante su visita al Centro Cultural de Ciencia y Tecnología de la institución, donde reconoció la disponibilidad del Gobierno de Chiapas para mantener instalaciones dignas, funcionales y seguras como factores claves para la calidad del servicio educativo.

Durante el recorrido por las instalaciones del comúnmente conocido como Planetario del Cobach Tapachula, Viridiana Figueroa estuvo acompañada por el titular de este centro, Leonel Hernández, con quien llevó a cabo un diagnóstico sobre las condiciones en las que se encuentra el inmueble y sus distintas áreas, a fin de identificar las necesidades prioritarias y definir acciones que permitan su rehabilitación integral.

Darán atención puntual a cada una de las áreas

La directora general señaló que se dará atención puntual a cada una de las áreas que conforman este espacio, con el propósito de impulsar trabajos que permitan devolverle funcionalidad y mejorar su operación en beneficio de la comunidad estudiantil y del público en general.

Cabe destacar que este centro de divulgación científica llevaba varios años sin recibir la visita de la dirección general del Cobach, pese a la importancia que representa para la formación académica y cultural de la región. En ese periodo, el personal del lugar ha realizado esfuerzos constantes para mantenerlo en funcionamiento.

Con este recorrido, la actual administración refrenda su compromiso de atender rezagos históricos dentro del subsistema y de rescatar espacios que contribuyen a la educación científica y tecnológica de las y los estudiantes chiapanecos.