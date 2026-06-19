Supervisan operación de planta de agua

Autoridades federales y municipales realizaron un recorrido por la Planta Potabilizadora Ciudad del Agua, con la finalidad de conocer su funcionamiento y reforzar la coordinación con el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Smapa) en materia de gestión hídrica.

La visita estuvo encabezada por representantes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), quienes acudieron a las instalaciones acompañados por directivos del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Smapa).

Durante el recorrido, las autoridades observaron los procesos técnicos que permiten la potabilización del recurso hídrico antes de su distribución a la población.

De acuerdo con las y los asistentes, el encuentro permitió revisar las condiciones de operación de una de las infraestructuras estratégicas para la capital chiapaneca, en un contexto donde el acceso al agua potable y la demanda del servicio representan desafíos permanentes para las ciudades en crecimiento.

Personal operativo explicó el funcionamiento de las distintas áreas que integran la planta, desde los sistemas de captación y tratamiento hasta los mecanismos que garantizan la calidad del agua que llega a los hogares tuxtlecos.

Asimismo, se expusieron los trabajos de mantenimiento y las acciones implementadas para mantener la continuidad del servicio.

La presencia de funcionarios de ambos niveles de gobierno también sirvió para intercambiar experiencias y buscar estrategias que refuercen la coordinación institucional en torno al manejo del recurso hídrico, considerado uno de los principales retos para las administraciones públicas ante el crecimiento urbano y las variaciones climáticas.