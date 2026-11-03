Supervisan operativo por el Día de Muertos

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), que lidera su titular Óscar Alberto Aparicio Avendaño, a través de la Subsecretaría Vial Preventiva y de Turismo, realizó labores de supervisión al personal operativo y unidades desplegadas con motivo de las actividades del Día de Muertos, con el objetivo de garantizar la seguridad, brindar orientación y mantener el orden vial.

Acompañamiento

Durante el recorrido se supervisaron los servicios instalados en los panteones San Marcos Jardín, Terán, Municipal y Plan de Ayala, en Tuxtla Gutiérrez, donde elementos de la Guardia Vial brindaron atención y acompañamiento a las familias que acudieron a visitar a sus seres queridos. Asimismo, se verificó el despliegue operativo de las delegaciones de Ocozocoautla de Espinosa y Jiquipilas.

Con estas acciones, la SSP reafirma su compromiso de mantener una presencia preventiva y cercana a la ciudadanía, fortaleciendo la seguridad vial y la atención a quienes transitan por las carreteras y espacios públicos de Chiapas.