Supervisan reserva Montes Azules

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) realizó un recorrido de supervisión en la Reserva de la Biosfera Montes Azules, para verificar la condición de los recursos naturales del Área Natural Protegida (ANP) e identificar algún ilícito ambiental.

Este recorrido contó con el acompañamiento de autoridades del Gobierno del Estado y representantes de la Comunidad de la Selva Lacandona, brigadas comunitarias y autoridades comunales de Lacanjá Chansayab.

Conanp informó que el operativo se concentró específicamente de manera técnica de observación y registro de datos ambientales en la zona que comprende entre el río Tzendales y el paraje de Indio Pedro.

Complicaciones

Según la dependencia, la actividad requirió más tiempo del programado debido a las condiciones complicadas del terreno y al esfuerzo físico que implica transitar por la selva.

La Conanp señaló que la verificación confirmó la importancia de salvaguardar los territorios de las comunidades de la selva Lacandona dentro de la ANP Montes Azules.

La dependencia agradeció la coordinación con el gobierno estatal, así como a las secretarías de Seguridad del Pueblo y de Protección Civil, por mantener en todo momento la ubicación y extracción sin novedad de la brigada que se encontraba en la zona de la selva Lacandona.

Asimismo, reconocieron el compromiso de las brigadas comunitarias y de los ecoguardas que de manera permanente realizan estas actividades de protección y vigilancia.

La Comisión reiteró su compromiso con la protección de la biodiversidad y enfatizó que estos recorridos de vigilancia forman parte de la atención coordinada con el Gobierno del Estado y las comunidades para proteger el patrimonio de la Selva Lacandona.