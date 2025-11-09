Supervisan seguridad en plazas comerciales

Para garantizar que centros comerciales, plazas y otros establecimientos cumplan con las normas de seguridad, la Secretaría de Protección Civil Municipal (SPCM), realizó un operativo de verificación en la Plaza Cafeto de esta ciudad, dio a conocer el titular del área, Luis Demetrio Martínez López.

Al destacar que se revisaron el cumplimiento del Programa Interno de Protección Civil (PIPC), señalización correcta, condiciones seguras en el uso y aprovechamiento de gas LP, extintores en buenas condiciones y ubicados a la vista del personal, salidas de emergencia y rutas de evacuación señaladas adecuadamente, Martínez López recordó que estas acciones se realizan en seguimiento a las instrucciones del alcalde de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, de ponderar la seguridad de la población.

Comentó que los operativos se realizarán de manera aleatoria, pero todos los establecimientos serán visitados para revisar el cumplimiento de los protocolos de seguridad a los que están obligados cumplir de acuerdo a la normatividad.