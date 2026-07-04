Supervisan servicio de Guardería Ordinaria G-0001

Autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas, encabezaron una supervisión a la Guardería Ordinaria G-0001, en Tapachula, para constatar la calidad de los servicios que reciben las niñas y los niños, así como impulsar acciones de mejora continua en beneficio de la derechohabiencia.

Durante el recorrido, encabezado por el titular del IMSS en Chiapas, Hermilo Domínguez Zárate, se revisaron las condiciones de las instalaciones, las medidas de seguridad, el desarrollo del programa pedagógico, la cobertura de atención y el seguimiento médico que recibe la población infantil usuaria del servicio. Asimismo, las autoridades dialogaron con el personal responsable de la operación de la guardería para conocer las acciones que fortalecen la atención diaria.

Estrategia permanente

El titular del IMSS en Chiapas destacó que estas visitas forman parte de una estrategia permanente para dar seguimiento al funcionamiento de las guarderías del Instituto y mantener altos estándares de atención.

“Las supervisiones nos permiten identificar oportunidades de mejora y dar seguimiento puntual a cada proceso para que las niñas y los niños reciban atención en espacios seguros, adecuados y con servicios que favorezcan su desarrollo integral”, afirmó Hermilo Domínguez Zárate.

Por su parte, la titular de la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS en Chiapas, Ana Lourdes Balboa Orduña, explicó que estos recorridos permiten corroborar el cumplimiento de los lineamientos institucionales en materia de cuidado infantil y atención integral.

“Cada recorrido fortalece nuestro compromiso con las familias derechohabientes. Supervisamos aspectos médicos, pedagógicos, de seguridad e infraestructura para mantener un servicio de calidad que brinde tranquilidad a las madres y padres trabajadores”, señaló la Ana Lourdes Balboa Orduña.

Con estas acciones, el IMSS en Chiapas refrenda su compromiso de mantener guarderías con espacios seguros, servicios de calidad y atención integral que favorezcan el bienestar y desarrollo de niñas y niños, en beneficio de las familias derechohabientes.