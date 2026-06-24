Supervivientes del cáncer han aumentado

En México como en el mundo, el cáncer todavía es uno de los principales problemas de salud pública. De acuerdo con estimaciones internacionales, cada año se registran más de 200 mil nuevos casos, mientras que los tumores malignos se mantienen entre las principales causas de muerte.

Al mismo tiempo, 577 mil 487 personas viven como sobrevivientes en una prevalencia a cinco años, lo que refleja tanto la magnitud del desafío como los avances en detección y tratamiento, por eso se estableció el Día Mundial del Superviviente de Cáncer, instituido originalmente como el National Cancer Survivors Day.

Compleja recuperación

Es una fecha que busca dar visibilidad a las personas que han enfrentado esta enfermedad y poner sobre la mesa las consecuencias físicas, emocionales y sociales que permanecen incluso después del diagnóstico. Aunque solo es el primer domingo de junio, se toma todo el mes para realizar actividades de difusión.

La finalidad es visibilizar, sensibilizar y concientizar sobre la importancia del Día Mundial del Superviviente de Cáncer, destacando la fuerza, resiliencia y capacidad de supervivencia de quienes han enfrentado esta enfermedad. Hablar de supervivencia al cáncer no solo implica hablar de estadísticas.

En los últimos años, el número de personas que viven después de un diagnóstico oncológico ha aumentado, lo que también ha hecho más visible la necesidad de hablar sobre las condiciones que enfrentan quienes sobreviven al padecimiento, así como el impacto social y económico que esto representa.

Para muchas personas, el cáncer no termina cuando concluyen los procesos médicos. La enfermedad puede dejar secuelas físicas, emocionales, laborales y familiares que permanecen durante años y que suelen ser poco visibilizadas en la conversación pública.