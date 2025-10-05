Suplantan a curas para cometer fraudes

La Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez señaló que en los últimos días se han registrado intentos de fraude en los que delincuentes suplantaron la identidad de sacerdotes y agentes de la pastoral, mediante el hackeo de sus teléfonos celulares.

Modo de operación

Con estos números, los responsables enviaron mensajes falsos para solicitar dinero o información sensible a feligreses y personas cercanas a la Iglesia.

De acuerdo a la información, los delincuentes suplantaron la identidad de miembros de la iglesia para intentar obtener dinero o datos personales de los feligreses. Ante esta situación, la institución exhortó a la población a extremar precauciones.

“Les pedimos actuar con mucha cautela, verificando siempre la autenticidad de los números y la veracidad de los mensajes recibidos, antes de responder o compartir información”, señaló la Comisión Diocesana de Pastoral de la Comunicación.

¿Qué hacer?

Entre las principales recomendaciones se encuentran: no realizar depósitos ni transferencias ante solicitudes sospechosas, evitar proporcionar datos personales y confirmar de manera directa cualquier comunicación con los sacerdotes o las parroquias.

El llamado fue dirigido a los fieles, medios de comunicación y ciudadanía en general.

Afectados

Asimismo, la Arquidiócesis subrayó que este tipo de prácticas no solo buscan obtener un beneficio económico indebido, sino que también dañan la confianza en la comunicación dentro de las comunidades religiosas.

Se informó que los afectados presentarán denuncias ante las autoridades correspondientes, a fin de que se inicien las investigaciones y se dé seguimiento a los casos.